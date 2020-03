Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) negou, nesta segunda-feira, o pedido de uma comissão representante de guardas municipais para que a categoria realizasse greve. A decisão é do desembargador Claudio de Mello Tavares, que considerou que a Guarda Municipal integra as forças armas e, por isso, não pode entrar em greve. A resolução também determina que os servidores poderão ter o salário descontado em caso de paralisação.

Dentre as reivindicações, a comissão requereu o fim da estagnação da carreira que já perdura dez anos, com implementação e reconhecimento as promoções dos guardas, conforme proposta aprovada pela categoria no ano de 2018; reajuste do ticket alimentação; convocação dos aprovados no concurso público de 2012; aposentadoria especial por risco da atividade; e a direito ao curso de tiro e porte de arma de fogo.

Greve no Carnaval