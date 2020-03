PM faz operação em mais de 10 favelas da Região Metropolitana do Rio

Rio - A Polícia Militar realiza operações em 13 favelas da Região Metropolitana do Rio, na manhã desta sexta-feira. Em uma delas, no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte da capital, participam os batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope) e de Choque (BPChq), com registro de confronto entre PMs e criminosos.

Ainda no Rio, a PM faz operação em Acari e na Serrinha, em Madureira, ambas na Zona Norte; e na Vila Kennedy, em Bangu, e Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, onde tiroteios foram registrados tiros em ambas as comunidades.

Na Baixada Fluminense, as operações acontecem nos municípios de São João de Meriti (favelas da Jaqueira, Linha e Parque Analândia) e de Belford Roxo (Santa Teresa, Guacha, Machado e São José), nesta última houve tiroteio no bairro Jardim Gláucia.

Do outro lado da Ponte Rio-Niterói, em São Gonçalo, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) realizam uma operação no Complexo do Salgueiro. Logo no início da manhã foram ouvidos tiros, segundo o aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT-RJ).

