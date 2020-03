Passista baleada em ataque contra vice da Ilha está internada: 'Lugar errado na hora errada'

Familiares da jovem de 26 anos, que preferiram não se identificar, contaram que ela iria pegar uma carona, quando acabou atingida por dois tiros pelas costas. “Ela estava no lugar errado, na hora errada. Estava com os amigos e na hora de ir embora aceitou uma carona. Um tiro perfurou o pulmão e outro pegou no trapézio”, contou o parente da passista. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde da mulher é estável. Rio - A Polícia Militar reforçou a segurança na manhã desta sexta-feira o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, para garantir a segurança da mulher que acompanhava o vice-presidente da escola de samba União da Ilha, Marcelo Vinhaes, de 60 anos. Passista da agremiação, ela foi baleada durante o atentado que resultou na morte de Marcelo , no início da madrugada desta sexta-feira.Familiares da jovem de 26 anos, que preferiram não se identificar, contaram que ela iria pegar uma carona, quando acabou atingida por dois tiros pelas costas. “Ela estava no lugar errado, na hora errada. Estava com os amigos e na hora de ir embora aceitou uma carona. Um tiro perfurou o pulmão e outro pegou no trapézio”, contou o parente da passista. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde da mulher é estável.

Vice-presidente da Ilha é assassinado na madrugada desta sexta-feira - Divulgação



O DIA apurou que o bar onde ele estava, contém máquinas caça-níquéis. Na manhã desta sexta, cápsulas de pistola calibre 9 mm ainda estavam na calçada e o sangue das vítimas ainda manchava o chão. Local onde vice-presidente da União da Ilha foi assassinado - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia



Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já a passista foi socorrida para o Hospital Municipal Evandro Freire, onde encontra-se internada. Desde que ela deu entrada na unidade de saúde, uma viatura do 17º BPM (Ilha do Governador) está baseada no local para garantir que os responsáveis pelo ataque a tiros não tentem fazer nada contra a jovem. Segundo testemunhas, o vice-presidente da União da Ilha saia de um bar, na Avenida Paranapuã, quando dois homens encapuzados passaram de moto atirando contra ele, no momento em que ele entrava em seu carro, por volta de 1h.apurou que o bar onde ele estava, contém máquinas caça-níquéis. Na manhã desta sexta, cápsulas de pistola calibre 9 mm ainda estavam na calçada e o sangue das vítimas ainda manchava o chão.Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já a passista foi socorrida para o Hospital Municipal Evandro Freire, onde encontra-se internada. Desde que ela deu entrada na unidade de saúde, uma viatura do 17º BPM (Ilha do Governador) está baseada no local para garantir que os responsáveis pelo ataque a tiros não tentem fazer nada contra a jovem.

Em nota, a Polícia Militar informou que, na madrugada desta sexta-feira, policiais do 17ºBPM (lha do Governador) foram acionados para verificar uma ocorrência de homicídio no bairro Tauá, localizado na Ilha do Governador. No local, o fato foi confirmado, a área foi isolada e a perícia acionada. Posteriormente, uma mulher deu entrada atingida por disparo de arma de fogo no Hospital Municipal Evandro Freire.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando o caso. De acordo com a especializada, foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias em que Vinhaes morreu e uma pessoa foi ferida. Foi realizada perícia no local e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança para que possam ser analisadas.

A DHC já ouviu também a vítima sobrevivente. Outras diligências estão em andamento para esclarecer o caso, segundo a Polícia Civil.