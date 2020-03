Portal dos Procurados procura por assassino de agente penitenciário na Baixada

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira, um cartaz pedindo informações que possam levar a identificação e prisão dos criminosos envolvidos na morte do agente penitenciário, Jorge Luís Torres da Silva, de 50 anos, morto na quinta-feira enquanto estava em um bar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

De acordo com a polícia, o agente foi morto no momento em que chegou no bar, por volta de 15h30. Segundo relato de testemunhas, três homens armados desceram de um carro e atiraram contra Jorge Luís, que morreu na hora. Ninguém mais se feriu.

Segundo o portal, com a morte do inspetor, chega a 15 o número de agente de segurança pública, assassinados no Rio de Janeiro em 2020. Sendo 11 da Policia Militar, um da Policia Federal, um do Corpo de Bombeiros, um da Marinha do Brasil e um agente penitenciário.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos na morte Inspetor Jorge Luiz, deve fazer uma denuncia pelos seguintes canais: Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pelo mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo Aplicativo para celular do Disque Denuncia.