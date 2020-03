Morre PM baleado durante assalto em São Gonçalo

Rio - Morreu no sábado o sargento da PM, de 43 anos, que foi baleado durante um assalto na, na altura de, em, na última terça. Durante o crime, o agente foi atingido no abdômen e foi levado para o, onde estava internado em estado grave.

A arma do policial, que era lotado na Diretoria Geral de Saúde (DGS), foi levada pelos bandidos. Ele estava na Polícia Militar desde 1999 e deixa esposa e duas filhas.

Recompensa por informações para envolvidos na morte do sargento é de R$ 5 mil - Divulgação / Disque Denúncia

Com a morte do sargento, já chega a 12 o número de PMs mortos no estado em 2020. A média até agora é de pelo menos um por semana.