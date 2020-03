Rede municipal suspenderá aulas por uma semana para prevenir coronavírus

Rio - A rede municipal de ensino do Rio vai suspender as aulas por uma semana, a partir desta segunda-feira. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o objetivo é evitar aglomerações e prevenir contra o coronavírus.





Em nota, a pasta informou que as escolas estarão abertas das 11h às 13h, para servir almoço aos alunos.

Com cerca de 650 mil alunos, são 1.540 escolas na rede municipal, que atendem os segmentos de berçário, creche, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos.



Segundo a SME, o conteúdo pedagógico será repassado aos alunos através de ensino à distância, utilizando plataforma da MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à SME - e as redes sociais.

Na rede estadual, o governo fluminense decidiu pela antecipação das férias para os 82 mil servidores da rede estadual de ensino (entre professores e demais funcionários) e 680 mil alunos. A ideia é antecipar o recesso (que seria em julho) já para a próxima segunda-feira, 16 de março. Essa seria uma das medidas de prevenção à possível disseminação do Covid-19 no Estado do Rio.