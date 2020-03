Coronavírus: alunos da rede estadual terão aulas por aplicativo após o recesso

Rio - O Governo do Estado firmou uma parceria com o Google para a utilização de uma plataforma de estudos, nos moldes do ensino à distância (EAD). A medida é destinada a alunos e professores da rede. O objetivo, segundo a pasta, é garantir a aplicação dos conteúdos, durante o período sem aulas presenciais, devido ao risco de contágio pelo coronavírus (covid-19). Segundo o secretário de Educação, Pedro Fernandes,o aplicativo poderá ser baixado gratuitamente, tanto no smartphone quanto no computador.

"O governo do estado vai custear o link patrocinado junto às operadoras de internet, para que alunos e professores não gastem seus pacotes de dados, possibilitando assim o acesso a todos. Essa ferramenta deverá ser disponibilizada após o recesso de 15 dias, para que não haja prejuízos às atividades escolares e à carga horária dos docentes", disse.

As aulas, tanto na rede municipal quanto estadual estão paralisadas desde a última segunda-feira (16), por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Segundo a secretaria, cerca de 700 mil alunos estão com aulas suspensas. A decisão visa evitar aglomerações e prevenir contra a covid-19. Ainda de acordo com Fernandes, "todo esse esforço está sendo feito para que o calendário letivo não ultrapasse o programado e não prejudique as férias de final de ano de alunos e professores", completou.