Moradores do Camarista Méier fazem 'higienização' com água suja

Apontada por especialistas como a parcela da população que mais vai sofrer com a proliferação da covid-19, os moradores das favelas começam a viver um drama na tentativa de evitar o contágio. É no Bicão do Ouro Preto que André Luis capta água para utilizar diariamente nos afazeres domésticos. Banho, comida, lavagem de roupa, tudo é feito com a água barrenta que vem do poço. Assim como ele, outras 3,5 mil pessoas dependem da água barrenta para sobreviver. Ali vivem pelo menos 110 famílias, em barracos e casas sem qualquer tipo de saneamento. Condições de saneamento no Camarista Méier são precárias - André Luiz Bezerra



O problema não é nenhuma novidade para o poder público. E apesar de diversas denúncias feitas pelo O DIA, a solução parece algo distante. "Fica complicado. Estamos em uma sinuca de bico. Não sabemos se adianta ou não tomar os cuidados nessas circunstâncias", reclama André.



Rio - "Como é que vamos lavar as mãos com uma água que já está contaminada?" Essa é a pergunta do morador do Camarista Méier, André Luis da Silva. Um laudo encomendado pela Associação de Moradores, aponta que a mina que abastece a região, de maneira irregular, porém, única forma que os moradores têm de abastecimento, apresenta pela segunda vez consecutiva uma grande quantidade de coliformes fecais e nitrogênio amoniacal, o que segundo estudos, pode ser prejudicial à saúde humana em caso de consumo. Longe dali, os moradores de São João de Meriti, município da Baixada Fluminense fazem outro questionamento: como fazer a higienização sem uma gota de água na torneira?

ORIENTAÇÕES SÃO INTENSIFICADAS

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, as unidades de Atenção Primária intensificaram as orientações para a população atendida nas favelas, com o objetivo de tentar conter a transmissão do coronavírus. De acordo com a pasta, as equipes orientam para que as pessoas evitem sair de casa, se possível, e detalham a correta higienização pessoal e do ambiente. Outro ponto recomendado pela secretaria é a destinação de um local da casa para o familiar com suspeita de coronavírus. Se houver apenas um cômodo, a orientação é que pessoas infectadas mantenham pelo menos um metro de distância dos demais moradores.



FALTA D’ÁGUA NA BAIXADA



Enquanto o Camarista é abastecido com água suja, quem vive em São João de Meriti, reclama que a água sequer chega às torneiras. “Inúmeros casos de coronavírus e a gente não tem água para lavar as mãos. Não adianta nada as autoridades passarem informações e não darem as condições para que a gente se defenda”, reclamou a moradora da Rua Indiana, Ivone Silva. Nas redes sociais, moradores das ruas Cobalto e Cristal, também relataram o mesmo problema.



O QUE DIZ A CEDAE?



Em nota, a Cedae informou que o Camarista Méier é abastecida por rede da companhia e que, inclusive, “já efetuou a ampliação da capacidade da elevatória, aumentando a oferta de água de 8 para 11 litros por segundo”. Sobre a falta de abastecimento no alto do morro,a Cedae disse que a localidade do Bicão “encontra-se em cota elevada, acima de 100 metros, e sofre com a ocupação desordenada e irregular, e não cabe à companhia fiscalizar e/ou controlar construções em áreas irregulares”, E ressaltou a importância de informar que “qualquer construção deve ser precedida de consulta à Cedae para verificar se o terreno é atendido por rede de água e esgoto, requerendo a DPA e DPE (Disponibilidade de Abastecimento de Água e Disponibilidade de Esgotamento Sanitário)”.



Já em relação à falta de água em São João de meriti, a cedae informou que técnicos irão aos endereços informados na manhã desta quinta-feira (19/03).