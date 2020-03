Coronavírus: Silas Malafaia suspende cultos presenciais, mas mantém igrejas abertas

Rio - Silas Malafaia informou, nesta sexta-feira, por vídeo publicado no Instagram, que irá suspender os cultos da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que tem 116 congregações no Brasil. O pastor comunicou que, devido à diminuição da circulação de ônibus, só haverá culto online, mas que as portas da igreja não irão se fechar, pelo contrário, irão ampliar o tempo: "a igreja é um hospital espiritual e emocional", disse. A decisão foi divulgada dois dias após um pedido do Ministério Público, negado pela Justiça, de suspender os encontros.

No vídeo, Malafaia declarou que havia três motivos para a possibilidade de parar os cultos nas igrejas: "Um, decreto de estado de emergência, né? Aí tem que parar. Dois, redução drástica de ônibus e de transporte. Três, redução judicial. O Ministério Público tentou impedir o meu culto aqui, mas o juiz não deu. Mas agora o governador e o prefeito estão reduzindo drasticamente circulação de transporte. Isso está acontecendo em várias cidades do Brasil. Então, eu vou suspender os meus cultos. Mas tem uma coisa: eu vou ampliar a hora de igreja aberta, que igreja aqui não vai ficar fechada, não", afirmou.

