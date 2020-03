Rio - Um homem ainda não identificado foi esfaqueado, na manhã desta sexta-feira, após uma briga no pavilhão 21 da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa), em Irajá, Zona Norte do Rio. Segundo policiais do 41º BPM (Irajá), o suspeito do crime foi contido por seguranças da Ceasa e escapou de ser linchado após a chegada dos PMs. Com ele, que não teve o nome divulgado, foram apreendidas duas facas.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. O criminoso também foi encaminhado à unidade de saúde, medicado e conduzido para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde responderá por tentativa de homicídio.