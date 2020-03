Fotos! Com praias vazias, PM orienta banhistas a irem para casa

Rio - No Rio de Janeiro, desde sexta-feira, foi feita a proibição do uso das praias de forma recreativa. No bairro de Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca os quiosques fecharam por conta própria devido ao pouco movimento.

O governador Witzel afirmou que a PM fará a fiscalização das areias para dispensar banhistas. Já os quiosques ficam a cargo da prefeitura. A Secretaria Municipal de Ordem Pública instruiu cerca de 85 estabelecimentos a encerrarem suas atividades temporariamente de maneira preventiva ao combate do coronavírus.

Dentre as medidas tomadas estão: vigilância de guardas municipais, colocação de grades e placas de aviso, aplicação de multas e fechamento de quiosques e comércio ambulante, restrição quanto ao uso de transporte público na orla, acionamento da PM para retirada de pessoas que descumprirem as medidas.