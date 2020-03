Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou neste domingo (22/03) o fechamento obrigatório do comércio da cidade a partir do primeiro minuto da próxima terça-feira (24/03), como mais uma medida para conter a propagação do novo coronavírus. As exceções são para os seguintes casos:



• Farmácias; supermercados e hortifrutis (com recomendações para ampliar o serviço para 24 horas);



• Padarias (com a recomendação de que se evitem aglomerações);



• Pet Shops;



•Postos de gasolina (lojas de conveniência, porém, devem ficar fechadas);



• Lojas de equipamentos médicos e ortopédicos.

- Essas são medidas por tempo indeterminado. A comunidade médica e científica do município está monitorando o contágio, e nos dando informações. Precisamos proteger a população. A maioria das pessoas que moram em comunidades, por exemplo, trabalha no setor de comércio - explicou Crivella.

Como ficam shoppings, bares, restaurantes e bancos?



Deverão permanecer fechados os shoppings (apenas com praças de alimentação funcionando, mas com recomendação para entrega em domicílio) e bares e restaurantes, que funcionarão apenas com delivery. Os bancos também não poderão abrir (a prestação do serviço deverá ser online).



Novas medidas também sobre feiras livres



As feiras livres voltam a ser semanais, para evitar aglomerações que poderiam existir se fossem quinzenais. Mas haverá um rodízio de funcionamento das barracas: as pares numa semana e a ímpares, em outra.

Qual a situação dos serviços e da indústria?



Por enquanto não há medidas restritivas para os setores de serviço (consultórios, escritórios e outros) e indústria.



Ajuda a ambulantes, taxistas e outros profissionais autônomos



Crivella informou que a Prefeitura encomendou 20 mil cestas básicas para doações a esses trabalhadores que dependem da circulação de pessoas nas ruas e que ficaram prejudicados com o confinamento da maior parte da população em casa.