Prefeitura volta atrás e feiras livres continuam semanais

Rio - A prefeitura voltou atrás da determinação para as feiras livres da cidade aconteceram quinzenalmente. A medida tinha sido adotada para evitar grandes aglomerações que poderiam favorecer a propagação do novo coronavírus (Covid-19). O município, no entanto, percebeu que sendo quinzenais, as feiras poderiam reunir uma grande quantidade de pessoas quando acontecessem.

No entanto, apesar de as feira terem sido liberadas para serem realizadas semanalmente, a prefeitura determina que haja um rodízio no funcionamento das barracas, com as pares sendo montadas em uma semana e as ímpares em outra.

"Essas são medidas por tempo indeterminado. A comunidade médica e científica do município está monitorando o contágio, e nos dando informações. Precisamos proteger a população. A maioria das pessoas que moram em comunidades, por exemplo, trabalha no setor de comércio", explicou o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

COMÉRCIO FECHADO

. Farmácias, supermercados e hortifrutis (com recomendações para ampliar o serviço para 24 horas)



. Padarias (com a recomendação de que se evitem aglomerações)



. Pet shops



. Postos de gasolina (lojas de conveniência, porém, devem ficar fechadas)



. Lojas de equipamentos médicos e ortopédicos