gripe provocados pelo Influenza, idosos lotaram os postos de saúde e formaram filas para serem imunizados, na manhã desta segunda-feira. As pessoas acima de 60 anos estão no grupo de risco do coronavírus e devem evitar aglomerações. Para tentar minimizar a lotação na unidades, Rio - No primeiro dia de vacinação com vírus daprovocados pelo I, idosos lotaram os postos de saúde e formaram filas para serem imunizados, na manhã desta segunda-feira. As pessoas acima de 60 anos estão no grupo de risco do coronavírus e devem evitar aglomerações. Para tentar minimizar a lotação na unidades, postos do Detran adotaram o modelo drive thru para a vacinação , de 10h às 16h.

Importante ressaltar que a vacina protege contra três vírus influenza (Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2), mas não combate o Covid-19. A vacina nesta primeira etapa, que vai até dia 15 de abril, também é dada aos profissionais de saúde. Idosos acima de 80 anos podem ser vacinados em domicílio, caso tenham cadastro nas clínicas da família do seu bairro.

Em grupo de risco do coronavírus, idosos formam filas para vacina contra gripe.#ODia pic.twitter.com/a86iuMYUvu — Jornal O Dia (@jornalodia) March 23, 2020

No Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, tinha uma grande fila na porta para acessar o local por volta de 8h30, em sua grande maioria idosos. No posto do Detran da Rua Haddock Lobo, no Estácio, uma longa espera dentro dos carros para esperar para entrar e ser imunizado.

Já no posto de saúde Manoel José Ferreira, no Catete, que abriu às 8h para vacinação, mas muitos idosos já esperavam antes da abertura na fila. Alguns deles usavam máscaras ou panos para cobrir o rosto. Mas, para reduzir os riscos de contágio por conta do novo coronavírus, funcionários do centro de saúde circulavam pela rua pedindo que as filas fossem espaçadas.

Idosos formaram grandes filas para se vacinar contra o vírus da gripe - Reginaldo Pimenta

Quem optou por tomar a vacina, esperou por cerca de 30 minutos. Mas os idosos enfrentaram outro problema além das filas: a falta de informação. Em São Paulo, as filas de vacinação foram divididas por ordem alfabética, mas no Rio, a regra não foi aplicada. Idosos com nomes começados de "A-F" chegaram ao posto imaginando que teriam prioridade.

A aposentada Elisabeth da Silva, de 67 anos, reclamou da situação. "Eu só vim porque eu achei que ia ser por ordem alfabética. Isso aqui virou um centro de contaminação. Vou esperar a fila diminuir um pouco e tentar tomar, porque não posso ficar muito tempo em pé", disse.

A vacina estará disponível nas 233 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A população em situação de rua também começa a ser vacinada nesta segunda. Para ampliar a cobertura, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai convidar médicos e enfermeiros da cidade para retirarem gratuitamente, nos 27 postos da vigilância em saúde, que serão divulgados amanhã, as doses da vacina para oferecer a parentes, vizinhos e pacientes.

Os postos do Detran com 'drive thru' de vacina

Campo Grande

– Estrada do Mendanha, 1672

Ilha do Governador

– Infraero – Estrada de Tubiacanga s/n

Barra da Tijuca

– Av. Ayrton Senna – 2541

Catete

– Rua Machado de Assis, 80

Tijuca

– Haddock Lobo –– Rua João Paulo I, 194