Zona Oeste deverá ganhar unidade de saúde para PMs

A Zona Oeste do Rio de Janeiro deve ganhar uma unidade de saúde para atendimento de policiais militares. Recurso de R$ 7.970,300 para a implantação foi destinado por emenda parlamentar pelo deputado federal Sargento Gurgel (PSL). O valor já está pago ao Governo do Estado.

A construção de uma UPA ou policlínica para atender aos policiais militares na Zona Oeste é uma reivindicação antiga da categoria, segundo Gurgel, devido à sobrecarga de atendimentos no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), na região central do Rio.

"O sistema de saúde da Polícia Militar está fortemente debilitado. O hospital em Niterói funciona em precárias condições de estrutura e pessoal, com isso o HCPM acaba sendo praticamente a única opção. A situação preocupa muito, policiais de regiões afastadas do centro do Rio não têm um atendimento em saúde com o porte do HCPM", afirma Sargento Gurgel.

Coordenador da bancada do Rio no Congresso Nacional, o deputado esteve reunido na última quarta-feira (22) com o governador Wilson Witzel (PSC), no Palácio Guanabara, para tratar da questão.

"O governador se comprometeu em realizar os estudos necessários para implantação da unidade de saúde na Zona Oeste. Sugerimos no bairro de Campo Grande ou até mesmo no Cfap", disse o deputado federal.

Durante a reunião, na qual também estiveram presentes representantes da categoria de segurança pública, Witzel ainda anunciou que será construído um segundo prédio na área onde já funciona o Hospital Central da Polícia Militar na região central do Rio.