Banhistas enchem praias do Rio de Janeiro mesmo com proibição

Rio - Mesmo com as proibições de banho de sol e de aglomerações, os banhistas do Rio de Janeiro encheram as praias da Zona Sul da cidade nesse sábado. A permanência nas praias é considerada uma infração e os cidadãos podem ser multados em R$ 107.



As únicas atividades permitidas na praia durante os fins de semana são a prática de atividades físicas individuais, como o surf e o stand up paddle. Banho de sol e uso de cadeiras e barracas segue proibido pela prefeitura. Caminhadas e exercícios devem ser feitos com máscara e de forma individual.

RJ: Praias no Rio seguem interditadas pra banho de sol



Parte dos cariocas que sequer consegue cumprir as regras de flexibilização pra tentar voltar à normalidade:#Edicao10 pic.twitter.com/gA6edg6ppq — sou obrigado a ter empatia? ツ (@thiagocomthi) July 25, 2020

Durante os dias de semana, a prática de esportes coletivos em praias e lagoas da cidade passou a ser permitida. Aos finais de semana, ela é proibida para evitar aglomerações.

Segundo informações do G1, agentes da Polícia Militar estão fiscalizando a orla e tentando conscientizar os banhistas sobre a proibição do banho de sol e do uso de máscaras.