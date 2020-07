Aman registra 242 cadetes com o novo coronavírus

Mais casos de covid-19 nas academias militares vieram à tona. Desta vez, a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) informou ao site G1 que 242 casos da doença foram registrados, entre os 1.784 futuros oficiais. O número de contaminados corresponde a 13% do total dos alunos da instituição, que fica em Resende, no Sul do Estado do Rio de Janeiro.

Os dados, que foram divulgados após recurso da Lei de Acesso à Informação (LAI), apontaram que nenhuma morte foi registrada nas escolas do Exército até agora.

Os números divulgados pela Aman não batem, entretanto, com os registrados pela Prefeitura de Resende. Segundo o município, até a última quinta-feira, havia apenas 59 casos de covid-19 na Aman. Como justificativa pela grande diferença, a prefeitura alegou que as notificações da doença acontecem através das fichas de notificação compulsória, que é um documento preenchido pelas unidades assistenciais, quando da suspeita da ocorrência de problema de saúde de notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal.

Essa modalidade é prevista nas leis do país. Até a última sexta-feira, o município de Resende tinha 937 casos e 37 óbitos pelo novo coronavírus.

Em maio, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), localizada em Minas Gerais, também tinha registrado 204 alunos contaminados pela covid-19. Neste mês, a escola registrou nove novos casos da doença.

Na Serra, boas notícias

Já em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, uma boa notícia renova as esperanças de pacientes e médicos. O Hospital Santa Teresa registrou, nessa semana, a marca de mais de 200 altas de pessoas internadas com a covid-19.

A 200ª paciente a receber alta foi Maria Pereira do Nascimento, de 70 anos. Ela deu entrada no hospital no dia 5 de julho, com febre e dores fortes no corpo.