Rio chega a 12.808 mortes por coronavírus

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, até este sábado (25), 12.808 mortes por coronavírus. De acordo com a secretaria estadual de saúde, o número de casos confirmados já chega a 156.293.

Há ainda 1.160 óbitos em investigação e 318 foram descartados. Entre os casos confirmados, 133.831 pacientes se recuperaram da doença.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 69.546



Niterói - 8.682



São Gonçalo - 7.880



Duque de Caxias - 5.542



Macaé - 5.182



Nova Iguaçu - 4.006



Angra dos Reis - 3.647



Itaboraí - 3.182



Volta Redonda - 3.100



Campos dos Goytacazes - 2.766



Magé - 2.441



São Joao de Meriti - 2.167



Teresópolis - 2.068



Belford Roxo - 2.021



Maricá - 1.985



Queimados - 1.957



Itaguaí - 1.822



Itaperuna - 1.534



Cabo Frio - 1.310



Petrópolis - 1.162



Rio das Ostras - 1.081



Guapimirim - 1.068



Nova Friburgo - 1.045



Resende - 975



Três Rios - 962



Mesquita - 938



Nilópolis - 876



Barra Mansa - 761



São Pedro da Aldeia - 704



Rio Bonito- 645



Santo Antônio de Pádua - 45



Barra do Piraí - 601



Seropédica - 574



Paraíba do Sul - 564



Tanguá - 559



Casimiro de Abreu - 548



Araruama - 540



Saquarema - 501



Mangaratiba - 495



São Joao Da Barra- 488



Paraty - 481



Vassouras - 473



Paracambi - 462



Cachoeiras de Macacu - 431



Piraí- 367



Bom Jesus do Itabapoana - 363



São Francisco de Itabapoana - 351



Conceição de Macabu - 333



Iguaba Grande - 306



Valença - 303



São Jose do Vale do Rio Preto - 287



Quissamã - 279



Pinheiral - 269



Natividade - 259



Porciúncula - 250



Armação dos Búzios - 240



Miracema - 233



Japeri - 220



Carapebus - 199



Miguel Pereira - 199



Sapucaia- 198



Rio Claro - 197



Itaocara - 195



São Fidélis - 192



Laje do Muriaé - 185



Cardoso Moreira - 184



Italva - 179



Porto Real - 154



Itatiaia - 138



Aperibé - 131



Paty do Alferes - 126



São Jose De Ubá - 122



Varre –Sai - 122



Areal - 119



Silva Jardim - 112



Arraial do Cabo - 111



Carmo - 94



Cambuci - 93



Engenheiro Paulo de Frontin - 92



Cordeiro - 87



Mendes - 85



Comendador Levy Gasparian - 83



Santa Maria Madalena - 72



Bom Jardim - 71



Trajano de Moraes - 46



Cantagalo - 42



Duas Barras - 42



Macuco - 41



Quatis - 39



Sumidouro - 39



São Sebastião do Alto - 15



Rio das Flores - 12







Já as 12.808 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 8.004



São Gonçalo - 572



Duque de Caxias -527



Nova Iguaçu - 417



São Joao de Meriti - 306



Niterói - 292



Belford Roxo - 205



Campos Dos Goytacazes - 195



Magé - 155



Itaboraí - 149



Petrópolis - 134



Mesquita - 125



Angra dos Reis - 111



Nilópolis - 107



Macaé - 105



Volta Redonda - 105



Itaguaí - 86



Teresópolis - 78



Maricá - 75



Cabo Frio - 67



Nova Friburgo - 57



Rio das Ostras - 55



Barra Mansa - 53



Saquarema - 43



Três Rios - 43



Araruama - 41



Guapimirim - 41



Queimados - 38



Resende - 38



Seropédica - 35



Tanguá - 34



Barra do Piraí - 32



Rio Bonito - 28



Mangaratiba - 27



Cachoeiras de Macacu - 24



Paracambi - 24



Iguaba Grande - 22



Itaperuna - 22



Sapucaia - 21



Paraty - 20



Japeri - 19



Paraíba do Sul - 19



Vassouras - 19



São Francisco De Itabapoana - 18



São Pedro da Aldeia - 16



Casimiro de Abreu - 12



São Fidélis - 12



São José do Vale do Rio Preto - 12



Armação dos Búzios - 10



Itaocara - 10



Miguel Pereira - 10



Quissamã - 10



Rio Claro - 10



São João da Barra - 9



Valença - 9



Piraí - 7



Pinheiral - 6



Porciúncula - 6



Sumidouro - 6



Aperibé - 5



Arraial do Cabo - 5



Conceição de Macabu - 5



Porto Real - 5



Santo Antônio de Pádua - 5



Carapebus - 4



Italva - 4



Paty do Alferes - 4



Silva Jardim - 4



Areal - 3



Bom Jesus do Itabapoana - 3



Engenheiro Paulo De Frontin - 3



Miracema - 3



Bom Jardim - 2



Carmo - 2



Mendes - 2



Natividade - 2



Rio das Flores - 2



Santa Maria Madalena - 2



Cambuci - 1



Cantagalo - 1



Cardoso Moreira - 1



Comendador Levy Gasparian - 1



Cordeiro - 1



Duas Barras - 1



Itatiaia - 1



Macuco - 1



Quatis - 1



São Sebastiao do Alto – 1