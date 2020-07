Bailes funks registram aglomerações em comunidades do Rio

Galeria de Fotos Registro em baile funk no Complexo do Chapadão Reprodução / Redes Sociais Baile da Romênia, na Vila Aliança Reprodução / Redes Sociais Rio - Dois bailes funks de comunidades do Rio ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter, na manhã deste domingo. "Egito" e "Romênia" são as duas festas famosas que atraíram pessoas, mesmo na pandemia do coronavírus, na madrugada deste domingo. O baile do Egito acontece na comunidade do Chapadão, na Zona Norte, e o da Romênia, na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste.

Na rede social, usuários publicaram fotos se arrumando para a festa, além de vídeos no local. Segundo relatos de pessoas que estavam nos eventos, os locais estavam lotados. Além desses registros, usuários também criticaram a ocorrência das festas e as aglomerações que são geradas nesses eventos.

Os bailes realizados descumprem a determinação da prefeitura de proibição de eventos que gerem aglomeração durante as medidas de restrição à pandemia da covid-19.

A Polícia Civil informou que de acordo com a Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), há inquérito em curso para apurar o crime de violação de medida sanitária. Segundo a especializada, os responsáveis pela realização dos bailes funks durantes o período de pandemia serão indiciados com base no artigo 268 do Código Penal (infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa).



A DCOD ainda informou que em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), identificou e indiciou 22 pessoas responsáveis por organizarem 10 bailes funks, em descumprimento aos decretos de enfrentamento à covid-19.

A Polícia Militar informou que não foi acionada e ressaltou que "além das medidas a serem cumpridas tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, as ações policiais necessitam de mobilização de efetivo e planejamento prévio visando resguardar a vida de policiais militares, moradores e demais pessoas que circulam na região".



Cidade de Deus

Na segunda-feira, imagens flagram um baile funk na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio . Imagens áreas mostraram uma aglomeração de pessoas em um baile funk, em um registro feito por volta da 6h20 da manhã.

Registros de aglomeração

Além dos registros dos bailes funks, na noite de sexta, o Boteco Belmonte, no Leblon, voltou a chamar atenção pela quantidade de pessoas em sua porta.



"Todos aglomerados, geral sem máscara. Você que segue as orientações e pratica o isolamento social no Rio de Janeiro, parabéns. Olha quanta gente te condecora com o título de trouxa", escreveu no Twitter o jornalista Alexandre Gasperoni, com um vídeo flagrando o movimento no bairro.

Já em Coelho Neto, na Zona Norte, uma festa na rua onde mora Allan Castello, jogador profissional da FIFA, também deu exemplo de falta de cuidado. "Brotei aqui no portão de casa, não sabia que tava liberado a aglomeração", ironizou ele na mesma rede social. Na Baixada, teve baile da Vila Operária, em Duque de Caxias, e comemoração em um salão de festas em Nilópolis. "Um absurdo", reclama uma moradora de Nilópolis.