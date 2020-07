Distribuindo dignidade pelas ruas do Rio

Um prato de comida, uma garrafa d'água, roupa, calçado, divertir as crianças ou ter o cabelo cortado. O que para muitos é trivial, para quem está em situação de rua - ou demais situações de vulnerabilidade - cada item representa uma vitória, às vezes, a única do dia ou quem sabe até a única da semana. Ontem, uma mega ação do bem trouxe um pouco de mais de dignidade para quem passava pelo Largo da Carioca, no Centro.

"A minha maior dificuldade/preocupação é pelos meus filhos, por eles não terem o que comer, o que tomar no café da manhã. As condições que vivemos são muito difíceis. Agora nessa crise então piorou", confidencia Taiana, de 27 anos, há três anos em situação de rua, e uma das assistidas no projeto Só Vamos RJ.

"Sou viúva, trabalho de camelô. Por causa dessa pandemia, estou sem poder trabalhar. Tento ajudar todo mundo da minha família, porque ninguém tem carteira assinada. Tem nove pessoas lá em casa. Vocês têm me ajudado muito, graças a Deus... (chorando) Eu não aguento mais isso, amanhecer o dia não ter um trabalho, não ter nada (chorando)", desabafa dona Francisca, de 59 anos.

Números

A iniciativa contou com distribuição de 350 refeições, 350 garrafas de água mineral de 1,5l, 360 copos de guaraná natural, 100 bolos de potes, 500 brownies, 100 kg de frutas, 120 cobertores, 150 pares de chinelos, 300 kits de higiene contendo preservativos, escovas de dentes, aparelhos de barbear descartáveis e absorventes. Além disso, também 20kg de ração canina, 50 kits infantis (compostos por balas e biscoitos) e diversas roupas e sapatos doados.

Já foram distribuídas mais de 4 mil refeições. Tudo é custeado a partir de doações da sociedade civil, com ações divulgadas nas redes sociais (@sovamos.rj no Instagram). "Com o decorrer das ações, percebemos a necessidade de ampliar a atuação do grupo, para orientar e auxiliar os assistidos na obtenção de documentos, pois muitos sequer possuíam RG e CPF. Alguns deles, já conseguiram até receber o auxílio emergencial. Contamos com o apoio de uma assistente social, que dado suporte no acompanhamento de tratamento de saúde, na obtenção de vagas em abrigos, no cadastro único para acesso a benefícios sociais", explica Michelle Ferreira, sou funcionária pública do TJRJ e voluntária do Só Vamos.

OUVIR

"O projeto passou a não ser só sobre distribuir comida, mas a ser sobre conhecer, ouvir, entender as necessidades de cada um pra tentar ajudar o máximo possível na busca pela dignidade e pela realização dos direitos básicos do indivíduo", acrescenta ela.

Há 15 dias em situação de rua, Wallace Xavier, 35 anos, foi zelador por três anos, mas ficou desempregado. "A minha luta maior agora é tentar voltar para a faculdade. Estava estudando Ciência da Computação, mas por questão financeira eu não estava conseguindo. Mas vou voltar", promete.