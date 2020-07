Pasta base de cocaína na Via Dutra

Policiais Civis da CORE e agentes da PRF apreenderam cerca de 50 KG de pasta base de cocaína no KM 227 da Via Dutra, posto PRF de Caiçara, no início da descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ).

A ação ocorreu por volta das 11h de ontem, quando as equipes abordaram um guincho que transportava dois veículos de passeio, um GM/Classic e um FIAT/Punto. Ambos os carros tinham placas de São Paulo.

No guincho havia um casal, o condutor e a passageira. O motorista alegou que a sua empresa prestava serviços para uma seguradora de veículos e fora acionada para buscar os veículos em São Paulo e deixá-los na Avenida Brasil.

No porta-malas do veículo GM/Classic os policiais encontraram sacos de ração animal e, no interior de alguns deles, invólucros contendo pasta base de cocaína, com peso estimado de 50 KG. Durante a ação foram utilizados cães de faro do canil da CORE.