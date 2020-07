Parque Nacional da Tijuca aplica 70 multas no fim de semana

Parque Nacional da Tijuca multa 70 pessoas por descumprimento de regras - Divulgação / Parque Nacional da Tijuca

Rio - O Parque Nacional da Tijuca informou, nesta segunda-feira, que 70 pessoas foram multadas, neste final de semana, por descumprirem as regras de visitação do espaço. Segundo a assessoria do parque, as pessoas insistiram em andar na região sem máscara, entrar em mirantes fechados e acessar cachoeiras, que estão interditadas para o acesso.