'Estou tenso até agora', diz vocalista do grupo Aglomerou, que teve live invadida pela polícia

Rio - Oganhou mais de 22 mil (tinham pouco mais de 4 mil) seguidores no Instagram desde que adeles neste domingo foi invadida por policiais que faziam uma operação em Angra dos Reis . "Estou tenso até agora. Muita gente ligando do Brasil todo e as imagens passando em todo o mundo. Ainda estamos em choque, mas tranquilos. A ficha ainda não caiu", confessa João Victor Costa, vocalista do grupo.

"A quantidade de entrevista, gente ligando, mas o mais importante são as mensagens de solidariedade que estamos recebendo", completa ele, que anuncia a próxima live para domingo, dia 2 de agosto, às 15h. Famosos como Dennis DJ, Gabriel O Pensador e Kevin O Chris já declaram apoio aos artistas.

"Tudo aconteceu muito rápido. Não tinham nem 10 minutos de live, quando percebi o helicóptero se aproximando. Achei que fosse uma ronda de rotina, mas foi chegando cada vez mais perto, mais perto. Daqui a pouco escutamos ‘deita, deita’. Olhei para trás e eles (policiais) sacaram que estavam no lugar errado. Viram a estrutura do evento. A galera da produção falava 'aqui é live beneficente, casa de família'", lembra Costa.



Também formam o grupo Ronan Guimarães (violão e voz), Bruno Santos (banjo), Diego Nascimento (reco-reco) e Denis Tenório (tantan). O quinteto tem mais de 10 anos de estrada, mas em 2017 assumiu o nome Aglomerou. "Temos na nossa raiz o partido alto, fazemos versos de improviso. Na próxima live com certeza vamos fazer alguma referência ao episódio de ontem (domingo)", promete o vocalista.

Vídeos mostram milicianos em casa ao lado de onde ocorria live

A investigação da Polícia Civil sobre os milicianos que estavam em uma festa em Angra dos Reis, na Costa Verde, reuniu vídeos em que os criminosos divulgaram nas redes sociais . Nas imagens, eles estão armados, dançando com as mulheres que foram deixadas para trás quando agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) chegaram ao local, no domingo à tarde. Na chegada da polícia, na casa vizinha, ocorria uma transmissão ao vivo de um show do grupo Aglomerou, que foi interrompida a tiros e com policiais com fuzis correndo no meio dos músicos.