Intenso tiroteio na comunidade do Cerro Corá, na Zona Sul assusta moradores

Rio - Moradores da comunidade do Cerro Corá, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio, relataram intenso tiroteio na noite deste domingo. Nos vídeos gravados, eles mostram os disparos realizados na região. Os disparos foram ouvidos desde 22h30.

A Polícia Militar informou que agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta foram "atacados por disparos de arma de fogo" em uma das ruas do local durante um patrulhamento. A equipe reagiu e houve confronto.

Na manhã desta segunda-feira, houve novos relatos de tiroteio na região. A polícia informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta estavam em patrulhamento no local conhecido como Guararapes, na comunidade e que novamente foram atacadas por disparos de arma de fogo e houve confronto.

Ainda segundo a PM, não houve prisões ou apreensões relacionadas e até o momento, sem relatos de feridos.

A ocorrência encaminhada para a 9ª DP.