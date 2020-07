Guarda Municipal registra 172 multas por falta de máscaras neste final de semana

Rio - A Guarda Municipal informou que, neste final de semana, foram aplicadas 172 multas por falta de máscaras na via pública, incluindo as praias. Além disso, cerca de 500 pessoas oram orientadas e retiradas da areia das praias do Rio após abordagem dos agentes. As praias da Zona Sul do Rio registraram movimento de banhistas e pedestres neste domingo, apesar das restrições devido a pandemia do novo coronavírus