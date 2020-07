Prefeitura tomba provisoriamente o Mercado Popular da Rocinha

Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tombou provisoriamente o Mercado Popular da Rocinha, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira. De acordo com a prefeitura, a iniciativa está prevista no Decreto Nº 47.590

Na cerimônia, o prefeito disse que o comércio popular da comunidade recebe o reconhecimento oficial do povo do Rio de Janeiro para se tornar um monumento como é o Pão de Açúcar.

"O comércio popular da Rocinha hoje com essa placa recebe o reconhecimento oficial do povo do Rio de Janeiro para se tornar um monumento. Um monumento como é nosso Pão de Açúcar, as praias e as praças. Aqui, agora está tombado e ninguém vai tirar mais", disse Crivella na cerimônia.

A Prefeitura do Rio de Janeiro, decidiu, na quarta-feira, tombar provisoriamente o Mercado Popular da Rocinha, na Zona Sul da cidade. De acordo com a pasta, será aberto um estudo no Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), para analisar o tombamento provisório.

No dia 20 de maio deste ano, sete de 40 lojas foram derrubadas do local. Na época, a prefeitura alegou que a remoção dos espaços iria permitir acesso melhor ao local onde ficará instalado um centro de imagem da comunidade. Um dia antes, microempreendedores fizeram uma manifestação.

Em nota, a Prefeitura informou que o tombamento "atende a um pedido da comunidade nordestina que vive na região, além de levar em conta a relevância arquitetônica e urbanística do conjunto, desenvolvido pelo arquiteto Rodrigo Azevedo, inspirado no Mercado Ver-o-Peso, em Belém (PA), e o reconhecimento internacional do projeto, em 2005, ao fazer parte de uma exposição de arquitetura em Paris, na França".