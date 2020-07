Sambas finalistas definidos

A Unidos de Padre Miguel está bem perto de escolher o samba-enredo da escola para o carnaval de 2021. A penúltima etapa, realizada no dia 25, definiu os cinco finalistas, que disputarão no próximo sábado, em transmissão ao vivo no canal da UPM no Youtube, a versão da grande decisão do hino da agremiação para o ano que vem.

Após a penúltima etapa no último sábado, que eliminou os concorrentes de número 2 (Arlindo Neto e cia.) e 11 (Ricardo Simpatia e cia.), restaram na disputa os sambas 5 (Samir Trindade e cia.), 7 (Marcio André e cia.), 10 ( Claudio Russo e cia.), 13 (Gustavo Clarão e cia.) e 138 (Chacal do Sax e cia.). Todos estarão presentes na decisão transmitida virtualmente pela escola a partir das 18h.

Depois de bater na trave no ano passado, com a segunda colocação, a Vermelho e Branco da Zona Oeste busca o acesso para o Grupo Especial com o enredo "Iroko - é tempo de Xirê", que homenageia árvore-orixá do candomblé keto. O desfile será desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.