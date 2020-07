Prisão por ameaça em ação da Seop

Um homem foi preso no último sábado, em Cosmos, ao ameaçar com uma arma de fogo um integrante da equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) que participava uma operação. Os agentes foram chamados para atender denúncias de aglomeração na região, que resultaram no fechamento de seis estabelecimentos.

A prisão aconteceu, por volta das 23h30, em uma pizzaria que estava sendo autuada. No momento da lavratura do auto de infração, um homem, de 21 anos, aproximou-se do agente municipal se apresentando como familiar do proprietário e, ao saber da multa, levantou a camisa, mostrando o revólver na cintura, e pediu que o servidor o acompanhasse até a cozinha. O agente se afastou e solicitou o apoio do policial militar que acompanhava a ação e que prontamente desarmou o sujeito, conduzindo-o a 35ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, onde o caso foi registrado e o revólver calibre 38, carregado com seis munições, ficou apreendido.

Em funcionamento desde o dia 31 de março, o Disk Aglomeração, da Seop, já atendeu a mais de 11.200 ocorrências com base em chamados ao canal 1746. Entre os dez bairros mais demandados, sete são da Zona Oeste: Campo Grande, Bangu, Realengo, Santa Cruz, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes. Os outros são Tijuca, Centro e Copacabana.