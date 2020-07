LoveCine estende programação

É muita saudade, né, minha filha? Desde março, cinemas, teatros e casas de shows estão fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. O segmento de entretenimento foi o primeiro a sofrer os impactos da quarentena e, certamente, será o último a se recuperar. Mas no meio do caminho surgiu uma alternativa: o drive-in.

Popular nos Estados Unidos nos anos 70, o formato voltou a conquistar o coração dos brasileiros. Em todo o país, cerca de 10 iniciaram as atividades na quarentena. No Rio, o LoveCine, que funciona no estacionamento do Jeunesse Arena, na Barra, iniciou suas atividades em 11 de junho. Desde então, mais de 3 mil carros e 7 mil pessoas já passaram por lá, para de deliciar com as sessões infantis, para adultos e até para pets.

O drive-in fez história na cidade do Rio promovendo o primeiro evento de entretenimento durante a pandemia da covid-19, com toda a segurança exigida. Tamanho sucesso fez com que o funcionamento do espaço fosse estendido até o dia 2 de agosto - inicialmente, o fim da operação ocorreria em 19 de julho.

Alegria estampada no rosto

Um dos diferenciais do LoveCine é a interação com os clientes. Durante as sessões de filmes de terror, por exemplo, atores caracterizados de personagens como a Samara, de "O Chamado", por exemplo, caminham pelo estacionamento assustando as pessoas. Nos infantis, a galera enlouquece com as personagens de filmes como "Bumblebee". É bonito ver a alegria estampada no rosto da garotada.

E não foram apenas os filmes que conquistaram o público nesse período: o Lovecine promoveu shows, apresentou DJs e ofereceu serviços gastronômicos como o delivery do restaurante Outback, pipocas e bebidas. Por meio de um 'check-in' no site, os convidados fazem pedidos aos garçons e agendam a ida ao toalete, sem nenhum contato externo ou sem precisar sair do carro. Segurança total.

No último final de semana, os convidados tiveram a oportunidade de aproveitar Tarantino Disco, grupo Black Monkees, DJ Gigga e trio de forró. Já na exibição dos filmes, sucessos de bilheteria como MIB, Kill Bill, Pânico, D.P.A, La La Land, Tartarugas Ninjas e Grease estiveram em cartaz. O LoveCine teve ainda dias liberados para os pets.

A frequência do rádio é sempre a mesma, a 100.1 FM. Afinal, o evento é ''vizinho friendly'', também. O LoveCine tem parceria com a Ubook, maior plataforma de entretenimento por áudio da América Latina. O projeto vai oferecer a quem for ao evento uma assinatura gratuita de três meses para acessar de forma ilimitada todos os conteúdos da plataforma.

O LoveCine foi idealizado pela Party Industry, dos sócios André Barros e Bruno Vilardi, empresa pioneira no segmento de festas e experiências do Rio de Janeiro. Entre elas, Camarote Allegria, Réveillon do Morro da Urca, do Hotel Nacional, do NEW no Sheraton Grand Rio, The Rock Bar, Samba de Santa Clara, Bloco Fica Comigo, WineHaus, entre muitas outras.