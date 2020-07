Rio tem 12,8 mil mortes por coronavírus

Rio - A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro informou que, até esta segunda-feira, 12.876 pessoas morreram por causa do coronavírus no estado. Há ainda 1.158 óbitos em investigação e 320 foram descartados. Entre os casos 157.834 casos confirmados, 135.552 pacientes se recuperaram da doença. São 41 óbitos e 1.509 casos novos nas últimas 24h.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro – 70.370

Niterói – 8.693

São Gonçalo – 7.907

Duque de Caxias – 5.564

Macaé – 5.301

Nova Iguaçu – 4.010

Angra dos Reis – 3.678

Itaboraí – 3.214

Volta Redonda – 3.165

Campos dos Goytacazes – 2.776

Magé – 2.441

São João de Meriti – 2.175

Teresópolis – 2.137

Belford Roxo – 2.031

Maricá – 1.998

Queimados – 1.957

Itaguaí – 1.824

Itaperuna – 1.555

Cabo Frio – 1.314

Petrópolis – 1.164

Rio das Ostras – 1.142

Guapimirim – 1.069

Nova Friburgo – 1.062

Resende – 977

Três Rios – 962

Mesquita – 938

Nilópolis – 877

Barra Mansa – 766

São Pedro da Aldeia – 705

Rio Bonito – 649

Santo Antônio de Pádua – 645

Barra do Piraí – 625

Seropédica – 574

Paraíba do Sul – 572

Tanguá – 562

Casimiro de Abreu – 549

Araruama – 540

Mangaratiba – 518

Saquarema – 502

São João da Barra – 501

Vassouras – 486

Paraty – 482

Paracambi – 463

Cachoeiras de Macacu – 432

Piraí – 370

Bom Jesus do Itabapoana – 364

São Francisco de Itabapoana – 358

Conceição de Macabu – 335

Iguaba Grande – 306

Valença – 303

São José do Vale do Rio Preto – 302

Quissamã – 280

Natividade – 274

Pinheiral – 270

Porciúncula – 252

Armação dos Búzios – 240

Miracema – 233

Japeri – 221

Itaocara – 201

Carapebus – 199

Miguel Pereira – 199

Rio Claro – 198

Sapucaia – 198

São Fidélis – 196

Laje do Muriaé – 192

Cardoso Moreira – 187

Italva – 181

Porto Real – 157

Itatiaia – 139

Aperibé – 131

Paty do Alferes – 126

São José de Ubá – 122

Varre-Sai – 122

Areal – 119

Silva Jardim – 113

Arraial do Cabo – 112

Carmo – 96

Engenheiro Paulo de Frontin – 94

Cambuci – 93

Cordeiro – 88

Mendes – 85

Comendador Levy Gasparian – 83

Santa Maria Madalena – 75

Bom Jardim – 71

Trajano de Moraes – 46

Cantagalo – 43

Duas Barras – 42

Macuco – 41

Quatis – 39

Sumidouro – 39

São Sebastião do Alto – 15

Rio das Flores – 12



As 12.876 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro – 8.053

São Gonçalo – 571

Duque de Caxias – 527

Nova Iguaçu – 417

São João de Meriti – 307

Niterói – 292

Belford Roxo – 206

Campos dos Goytacazes – 195

Magé – 155

Itaboraí – 152

Petrópolis – 134

Mesquita – 125

Volta Redonda – 114

Angra dos Reis – 111

Macaé – 107

Nilópolis – 107

Itaguaí – 86

Teresópolis – 78

Maricá – 75

Cabo Frio – 67

Nova Friburgo – 57

Rio das Ostras – 55

Barra Mansa – 53

Saquarema – 43

Três Rios – 43

Araruama – 41

Guapimirim – 41

Queimados – 38

Resende – 38

Barra do Piraí – 36

Seropédica – 35

Tanguá – 34

Rio Bonito – 28

Mangaratiba – 27

Cachoeiras de Macacu – 24

Paracambi – 24

Iguaba Grande – 22

Itaperuna – 22

Sapucaia – 21

Paraty – 20

Japeri – 19

Paraíba do Sul – 19

Vassouras – 19

São Francisco de Itabapoana – 18

São Pedro da Aldeia – 16

Casimiro de Abreu – 12

São Fidélis – 12

São José do Vale do Rio Preto – 12

Armação dos Búzios – 10

Itaocara – 10

Miguel Pereira – 10

Quissamã – 10

Rio Claro – 10

São João da Barra – 9

Valença – 9

Piraí – 7

Pinheiral – 6

Porciúncula – 6

Sumidouro – 6

Aperibé – 5

Arraial do Cabo – 5

Conceição de Macabu – 5

Porto Real – 5

Santo Antônio de Pádua – 5

Carapebus – 4

Italva – 4

Paty do Alferes – 4

Silva Jardim – 4

Areal – 3

Bom Jesus do Itabapoana – 3

Engenheiro Paulo de Frontin – 3

Miracema – 3

Bom Jardim – 2

Carmo – 2

Mendes – 2

Natividade – 2

Rio das Flores – 2

Santa Maria Madalena – 2

Cambuci – 1

Cantagalo – 1

Cardoso Moreira – 1

Comendador Levy Gasparian – 1

Cordeiro – 1

Duas Barras – 1

Itatiaia – 1

Macuco – 1

Quatis – 1

São Sebastião do Alto – 1



Mais informações



Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro em painel.saude.rj.gov.br.