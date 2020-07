Colégio Aplicação da UFRJ oferece ajuda de até R$ 1 mil para alunos baixa renda

Colégio Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) lançou dois editais, nesta segunda-feira, de auxílio emergencial e digital para ajudar alunos de baixa renda a continuarem com as aulas virtuais durante a pandemia do novo coronavírus. As inscrições vão até sexta-feira (31) no site da instituição Rio - Oda(UFRJ) lançou dois editais, nesta segunda-feira, depara ajudar alunos dea continuarem com as aulas virtuais durante a pandemia do novo. As inscrições vão até sexta-feira (31) no site da instituição http://cap.ufrj.br/

De acordo com o CAp/UFRJ, serão 120 estudantes atendidos pelos programas, que tem como objetivo facilitar o acesso à internet e oferecer ajuda financeira de até R$ 1 mil para a compra de equipamentos de informática.

Os editais estão disponíveis para estudantes que possuam renda bruta familiar per capita de até 1,5 salário mínimo (resultado da soma dos rendimentos brutos de todos que moram na residência dividido pelo número de residentes). O auxílio emergencial temporário está aberto a todos os estudantes da escola (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Já o auxílio digital é destinado a estudantes do Ensino Fundamental e Médio.

Os alunos que ingressaram no CAp/UFRJ por meio de ações afirmativas que preveem renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio ou que sejam beneficiários do programa Bolsa Família não precisarão comprovar a renda. Os demais precisarão enviar declaração específica, disponível ao final de cada edital.

Auxílio digital

O auxílio inclusão digital consistirá em ofertar aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica as condições técnicas necessárias para o acesso à internet, por meio das seguintes modalidades:

I – Modalidade I (chip) - fornecimento de SIM CARD com franquia para utilização em todo o território do Estado do Rio de Janeiro;

II – Modalidade II (Equipamento) - auxílio financeiro no valor de R$1 mil, a ser pago em parcela única, para

aquisição de equipamentos eletrônicos de informática.



III – Modalidade III (Modem) - auxílio financeiro no valor de R$ 100,00 (cem reais) para os estudantes que anteriormente à publicação do presente Edital, já disponham de equipamentos eletrônicos de informática que permitam acesso à internet, mas que eventualmente necessitem apenas da aquisição de modem para permitir o referido acesso.

Auxílio emergencial

O edital de auxílio emergencial temporário é destinado a estudantes matriculados no Colégio de Aplicação da UFRJ – CAp/UFRJ (Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio):

O valor do Auxílio Emergencial Temporário é de R$200,00 (duzentos reais) a ser pago, exclusivamente, por meio de depósito mensal em conta corrente do estudante ou seu responsável legal.



A conta corrente do estudante ou de seu responsável deve ser devidamente cadastrada em formulário no link específico a ser disponibilizado na página eletrônica do CAp/UFRJ (www.cap.ufrj.br)



A previsão para a duração do Auxílio Emergencial Temporário é de 4 (quatro) meses.

Datas:



Inscrições: 27 a 31/7

Resultado: 4/8

Recursos: 5 a 7/8

Envio da declaração de renda: 5 a 14/8