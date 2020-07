Provas práticas do Detran voltam dia 3

A partir da próxima segunda-feira (dia 3), o Detran-RJ vai retomar os exames práticos de direção nos Municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Sepetiba, Itaboraí, Niterói, Rio Bonito, Rio das Ostras, Araruama, Cabo Frio e Santo Antônio de Pádua. Segundo o órgão, de acordo com Decreto Estadual nº 47.176, algumas regiões ainda não poderão realizar as provas por apresentarem risco de contaminação moderado.

Neste primeiro momento, serão contemplados os candidatos que já estavam agendados antes da pandemia e tiveram as provas suspensas em função dos decretos de isolamento. Na capital fluminense, as provas serão realizadas no Aerotown, na Barra da Tijuca, Cidade das Crianças, em Santa Cruz, e Campo Grande, Zona Oeste.

Desde ontem, é possível fazer a prova teórica de legislação, abertura de processos de primeira habilitação e solicitações de adição e mudança de categoria. Com medidas de segurança sanitária, as provas teóricas serão feitas diariamente, com um número limitado de candidatos para minimizar risco de contaminação.