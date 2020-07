Disque Denúncia pede informações sobre casal envolvido na morte de empresário na Baixada

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira, um cartaz pedindo informações que possam levar a localização e prisão da empresária Marcella Christina Lopes de Mesquita, de 35 anos, e de seu namorado Rodrigo Nunes de Almeida, de 27. Eles estão foragidos e são os principais suspeitos de envolvimento na morte do sócio de Marcella, o empresário Douglas Farias Machado, em fevereiro deste ano.



Segundo investigação, diversos elementos apontam a autoria do crime para o casal, uma vez que ambos possuíam motivos para a execução da vítima no bairro Rancho Novo, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. No dia do crime, Marcella se mostrou muito apreensiva e sempre de olho no celular. Minutos antes, ela deu uma desculpa e saiu do local. A vítima trabalhava normalmente quando um homem armado entrou e atirou duas vezes contra o empresário. Ele chegou a ser socorrido, mas depois de 15 dias de internação não resistiu. Foi comprovado que um terceiro homem também participou do assassinato. Ele ainda não foi identificado.



Ainda segundo a polícia, Marcella teria tido um relacionamento amoroso com a vítima e, atualmente, namorava um dos desafetos do empresário. Ela, inclusive, já teria mantido relacionamento com Rodrigo enquanto ele estava preso. A motivação do crime seria desavenças na forma de administrar uma pizzaria e um restaurante. Marcella e a vítima tinham diversas discussões e pensavam em desistir da sociedade, mas não tinham dinheiro para comprar as partes um do outro.



Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos na morte do empresário, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procuradosrj/, pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia e também pelos aplicativos: https://twitter.com/PProcurados, e https://www.instagram.com/portal.dos.procurados, e em todos os casos O Anonimato é garantido.



Todas as denúncias sigilosas sobre o caso serão encaminhadas para 58ª DP que está encarregada do caso e do inquérito criminal.