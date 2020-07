Aplicativo Taxi.Rio vai aceitar pagamento via QR Code

Rio - O aplicativo Taxi.Rio Cidades, da Prefeitura do Rio, vai começar a aceitar o pagamento via QR Code a partir do dia 4 de agosto. O QR Code é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera.

De acordo com a prefeitura, a novidade surgiu após o aplicativo realizar o credenciamento com empresas que permitem receber e fazer pagamentos online. A iniciativa traz mais praticidade e segurança para taxistas e passageiros e reduz a necessidade de contato com dinheiro e máquinas de cartão em meio à pandemia de coronavírus.