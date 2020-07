Jovem é preso suspeito de matar a própria mãe em São Gonçalo

Rio - Um jovem identificado como Paulo Henrique da Silva Faria, de 23 anos, foi preso em flagrante, suspeito de ter assassinado sua própria mãe, na manhã de ontem, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O crime foi cometido dentro da casa onde Paula Valeria da Silva, de 40 anos, morava com o filho, na comunidade do Pombal, no bairro Porto Novo.



Paulo Henrique foi encontrado pela polícia com sinais de espancamento e amarrado em cordas. Populares disseram que o rapaz foi capturado e agredido por traficantes da região, que descobriram o que ele teria feito com a mãe. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, que está responsável pelas investigações, apura esta informação.



Nas redes sociais, moradores da comunidade afirmam que a mulher, que trabalhava como doméstica, foi morta com requintes de crueldade.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e os militares socorreram o suspeito para o Hospital Estadual Alberto Torres. Após receber tratamento médico, ele será encaminhado para a Delegacia de Homicídios.