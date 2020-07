Incêndio atinge cobertura na Barra da Tijuca

Rio - Um incêndio atingiu uma cobertura, na noite desta segunda-feira, no Condomínio Península, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde mora o prefeito Marcelo Crivella. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e o fogo já foi controlado.

#cidadealertarj agora aqui no na barra condomínio península pic.twitter.com/Bnpf95BVqI — Alexandre mendes (@Alexand33491614) July 27, 2020 Ainda segundo a corporação, as equipes foram acionadas às 18h22 para combater o fogo no apartamento. Às 19h32 o incêndio foi controlado.