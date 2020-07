Crivella pretende fazer consulta popular sobre o réveillon no Rio

Rio - O prefeito Marcelo Crivella informou, nesta segunda-feira, que pretende realizar uma consulta popular para saber como será a festa de réveillon de 2021. Crivella já tinha confirmado que a festa de Réveillon este ano não será presencial na Praia de Copacabana , na Zona Sul, como consequência da pandemia do novo coronavírus.

"Fazemos uma amostra, consultamos a população, verificamos o que eles acham, o que eles não acham e assim a gente vai tentando construir um consenso nesse momento de crise, nesse momento que priorizada a vida, priorizada as medidas da vigilância sanitária nós então vamos consultar a população", afirmou o prefeito.

Ele também informou que pretender dialogar com os órgãos públicos para chegar a uma proposta final.

"Não só a população, mas também as forças de segurança, vamos conversar com a Polícia Militar, com as forças da Polícia Rodoviária Federal, também da Polícia Federal e o pessoal do transporte", completou.

Segundo a Riotur, será apresentado ao prefeito Marcelo Crivella, nesta semana, sugestões de formatos para o evento da virada, "preservando prioritariamente a segurança das pessoas e considerando também uma atmosfera de reflexão e esperança diante de tantas perdas sofridas". A ideia é que sejam realizados espetáculos em diferentes pontos da cidade, sem público, com transmissão online e aberto apenas à imprensa. As atrações ficariam por conta de um show de luzes e show musical após a meia-noite.

O Piscinão de Ramos e o Parque Madureira são cogitados pela RioTur como locais para receberem o novo evento da virada.



Segundo a Secretaria de Turismo, a ideia é promover, em diferentes bairros, um show de luzes e uma pequena queima de fogos, mais modesta do que os tradicionais 14 minutos multicoloridos na Praia de Copacabana à meia-noite. O Cristo Redentor, o Morro da Urca e o Forte de Copacabana também seriam palco do evento, com transmissão online e restrição de público.