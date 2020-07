Taxa de ocupação de leitos na UTI é de 71% no município do Rio

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou, nesta terça-feira, que a rede municipal possui 937 leitos para a covid-19. Deste total, 251 são leitos de UTI. Segundo a pasta, o número de leitos especializados na rede é maior do que a demanda por internações para tratamento da doença.



A taxa de ocupação de leitos de UTI para o coronavírus na rede SUS, que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais, no município é de 71%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 40%.



Nas unidades da rede municipal, há 449 pacientes internados. Deste total, 194 estão em UTIs.



A rede SUS na capital tem 861 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 428 em leitos de UTI.



Não há fila de espera, pois há leitos para todos os pacientes inseridos no sistema de regulação.



Em toda a rede SUS da Região Metropolitana 1 – que engloba a capital e municípios da Baixada Fluminense – 27 pessoas estão em processo de transferência para leitos da covid-19. Deste total, 11 são para UTI.