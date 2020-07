Morre o vocalista da banda 'Renato e Seus Blue Caps' aos 76 anos

Rio - Morreu nesta terça-feira, aos 76 anos, Renato Barros, vocalista da banda 'Renato e Seus Blue Caps' . A confirmação foi dada pela página do grupo musical no Facebook. "Foi tocar sua guitarra no plano superior, onde está agora ao lado de seus pais e de sua amada esposa Lúcia Helena", dizia um trecho da publicação.

De acordo com as primeiras informações, o músico estava internado há 10 dias no Hospital de Clínicas de Jacarepaguá, na Taquara, Zona Oeste do Rio, após uma cirurgia cardíaca e teve complicações pulmonares.

Na internet, fãs de Renato deixaram algumas mensagens para se despedir do cantor. "Deus chamou pra cantar lá no céu vai deixar muita e muita saudade", disse um. "Sou muito fã dele e da banda, rezei muito pra ele, estava com esperança que ia melhorar", disse outro.

O músico deixa duas filhas e duas netas. Ainda não há informações sobre horário e local do enterro.