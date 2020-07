Fernando Cavendish é condenado a 11 anos de prisão por fraudes em SP

Rio - A Justiça Federal do Rio condenou Fernando Cavendish, ex-proprietário da Delta Construções, a 11 anos e 8 meses de prisão. A decisão é do juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Criminal, que também sentenciou o empresário a pagar uma indenização de R$ 21 milhões.

O empresário foi condenado pelos crimes de fraude a licitação e lavagem de dinheiro. O juiz permitiu que Cavendish recorra em liberdade. A condenação será convertida aos termos do acordo de delação premiada.

A denúncia foi feita pelo Ministério Público de São Paulo ao Tribunal de Justiça paulista, mas em 2017 foi encaminhada à 7ª Vara Federal Criminal do Rio, que já tinha um processo anterior sobre fraudes envolvendo a Delta Construções em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio, a Operação Saqueador.

Em 2016, o Ministério Público Federal indicou que o esquema de corrupção desviou R$ 370 milhões dos cofres públicos por meio de caixa dois da Delta para as empresas de Carlinhos Cachoeira e de Adir Assad. Cachoeira pegou nove anos e seis meses de reclusão. O empresário admitiu que o dinheiro foi usado para pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral (MDB), que está preso. Ele não é réu nesse processo.



Cavendish disponibilizou R$ 375 milhões em créditos da Delta para a Justiça Federal. A devolução do dinheiro reduziu sua pena em três anos e nove meses. Em agosto, o empresário afirmou à Justiça que acertou pagamento de 5% de propina pedida por Cabral para que a Delta fizesse parte do consórcio do Maracanã para a Copa 2014. O ex-governador negou ter atuado na escolha das empresas. Ele ainda classificou como "presente de puxa-saco" o anel de 220 mil euros dado a sua esposa, Adriana Ancelmo, por Cavendish, em 2009.