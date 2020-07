Criatividade que transborda

Ele é um aquariano típico: mil ideias na cabeça, impulso humanitário e criatividade que parece não ter fim. Com apenas 21 anos, Theus Mattos, da Taquara, está fazendo sucesso com sua marca de roupas, a TM (Instagram @usetm_), que foi lançada no início da quarentena e vem ampliando rapidamente o rol de admiradores com as camisetas que estampam mensagens divertidas, feministas e engajadas. Cursando Jornalismo no Ibmec, Theus não foge de trabalho: começou aos 15 em uma obra, onde lixava e envernizava portas. O espírito empreendedor ganhou força quando decidiu iniciar o próprio negócio. Nesta entrevista, ele conta que a grande sacada foi aproveitar a popularidade do Big Brother Brasil para fazer a marca bombar. "Criamos uma campanha com frases dos ex-participantes do reality e ganhamos uma notoriedade absurda, inclusive dos próprios brothers e sisters", comenta o jovem empreendedor, que se mostra engajado: "Sempre fui ligado a causas sociais".

Você é jovem e empreendedor. Desde novo sabia que seguiria por esse caminho?

Nossa, não! Pelo contrário. Sempre desejei trabalhar em uma grande organização. Mas, quando entrei de fato para o mercado de trabalho, minha visão mudou. Ter horários muito determinados, seguir um cronograma, muitos processos. Tudo isso é muito difícil pra mim. Sou aquariano, livre demais (risos). Sempre gostei de fazer tudo do meu jeito. Então, acabou acontecendo. Além disso, estudo em uma universidade que fomenta muito o empreendendorismo. Essa vontade foi surgindo.

Teve a ajuda da família para dar esses passos?

Claro que sim. O apoio familiar é fundamental nessa decisão. Não vou dizer que no primeiro momento entenderam tudo, mas sempre me apoiaram. Acredito que isso torna mais fácil e muito mais palpável realizar um sonho.

Como definiria o Theus Mattos empresário?

Gosto de criar todos os dias, sair da minha bolha e pensar como o outro pode enxergar minha ideia. Seja uma coleção ou um simples post nas redes. Acredito que para empreender, atualmente, precisamos enxergar o mundo com outros olhos. Um olhar mais humano e menos individualista. Não é um exercício fácil, porém é necessário.

E como descreveria sua personalidade?

Um ser humano multifacetado. Gosto de ter meus momentos mas, na hora de trabalhar, sou extremamente focado. Se for para dizer características do meu lado empreendedor, acho que diria determinado, criativo e impulsivo. Acredito que a única coisa que o Theus Mattos empresário carrega do lado mais sociável é a questão humanitária. Trabalhar com causas e propósito sempre foi o que me motivou. De resto, personalidades muito diferentes!

Você ganhou visibilidade nas redes sociais depois do lançamento da marca? Qual coleção trouxe mais engajamento?

Como figura pública? Total! Mesmo a marca indo para o seu quarto mês, muita coisa mudou. Acredito que devido à quarentena muita gente observou o lançamento das coleções e o avanço da marca. Sobre a coleção que deu mais engajamento, sem dúvida nenhuma foi a Big20 - referente ao Big Brother Brasil. Criamos uma campanha com frases dos ex participantes do reality e ganhamos uma notoriedade absurda, inclusive dos próprios ex participantes, como Thelma, Bianca Andrade e Marcella.

Tem algum trabalho em paralelo? Trabalhou com o que antes de abrir a TM?

Atualmente, me dedico 100% à TM. Mas estou louco para voltar para o mercado de eventos, quando for possível, claro. Olha, eu já fiz foi muita coisa na minha vida, viu? Meu primeiro emprego foi em uma obra, eu lixava e envernizava portas. Depois assumi uma das lojas da família por três anos. Quando entrei para a faculdade, muitas portas se abriram para mim e desde meu segundo período eu trabalhei. Já fiz assessoria, produção executiva, eventos…

A TM Store tem uma forte ligação com ações sociais, não?

Eu sempre fui ligado a causas sociais. Desde meus 15 anos ajudo projetos e desenvolvo alguns também. Inclusive, muitos aconteceram durante a universidade. Sobre a TM, a primeira instituição que ajudamos foi do Rio, o Projeto Social Nós. Somamos forças para doar cestas básicas e produtos de higiene para as favelas cariocas com a coleção BBB. E, em breve, temos mais três projetos para anunciar com ONGs aqui da cidade.

Pensa em abrir uma loja física?

Acredito muito no 'on-line'. Se fosse para abrir algo físico seria voltado para experiências, muito além de uma loja de roupas. Quero construir uma comunidade forte e que entenda o espírito da marca. Adoraria que fosse Ipanema, meu bairro favorito.

Como é o seu contato com os consumidores?

Acho que é onde eu mais invisto tempo e atenção. Gosto de uma comunicação transparente, amigável e direta. Geramos muitas conversas, principalmente, no Twitter. Gosto de saber como meus consumidores estão. Muitos me mandam mensagem no WhatsApp para falar como foi o dia e me perguntar como está a marca mesmo sem eu mandar nenhuma mensagem. Isso é fundamental. Quero que eles me vejam como um amigo, alguém que possam confiar. Estou ali para ajudar sempre. Já compartilhei até receitas com meus clientes.

Qual o ideal da TM Store?

Valorizar a empatia, com toda certeza. Queremos um mundo com diversidade, com mais afeto e muito mais amor. Criamos um relacionamento intenso com os fã clubes e eles foram fundamentais para chegarmos até aqui.