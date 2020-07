Sem dúvida, o grupo que mais respeitou o isolamento social foi o das crianças. Mas sem poder gastar energia na escola, nos playgrounds ou em espaços públicos, muitas delas acabaram apresentando problemas com o peso. O descuido é perigoso e pode acarretar na obesidade infantil.

Um estudo elaborado pela Obesity Society - sociedade científica dedicada ao estudo da obesidade e seu tratamento, fundada em 1982 - observou 41 crianças na região de Verona, na Itália, por um mês durante o lockdown. Apesar do maior consumo de frutas, também aumentou a ingestão de batata, carne vermelha e açúcar. A prática de exercícios caiu, o sono piorou.

"Os pais estão cada vez mais preocupados com a própria alimentação, com a rotina de treinos, do emagrecimento, mas estão esquecendo das crianças e dos adolescentes", acredita a Dra. Izabela Freitas, nutricionista que atende em Botafogo e na E-Clinic, na Barra.

"Recentemente atendi uma adolescente que pediu muito para a mãe agendar uma consulta para regular a alimentação. As crianças e adolescentes precisam ter um controle, ter alimentos saudáveis que sejam saborosos e atrativos para que essa rotina em casa se torne mais produtiva e leve", diz.

A nutricionista revela que, para distraí-los, os pais têm preparado e comprado guloseimas como brigadeiro, cachorro quente, batata frita, bolo, refrigerante etc.

"Estão estimulando a má alimentação muitas vezes sem perceberem que isso está acontecendo. Com a rotina difícil em casa, com trabalho, cuidados com o lar, com as crianças e ainda com a organização das refeições, os industrializados se tornam mais cômodos mesmo".

Ela alerta que essa fase de alimentação descontrolada cria transtorno não só na infância, mas também na fase adulta, diminuindo a qualidade de vida e acarretando maior vulnerabilidade a doenças. Vale lembrar que a obesidade é fator de risco para a covid-19, que já matou mais de 80 mil pessoas no Brasil.

"Você que está em casa com seus filhos ou família, não deixe de marcar um nutricionista para buscar uma melhor alimentação. Não adianta colocar frango grelhado, ovo o tempo todo ou fazer uma dieta mirabolante. Faça com que a criança tenha intimidade com os alimentos e se alimente de forma saudável".