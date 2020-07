Pinguim é resgatado no Recreio dos Bandeirantes

Rio - Guardas municipais e agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente resgataram um pinguim na noite de segunda-feira, que apareceu na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.



Encontrado por banhistas e entregue inicialmente ao Corpo de Bombeiros, no Recreio dos Bandeirantes, o animal foi resgatado após a patrulha ambiental receber solicitação registrada na Central 1746. A equipe recebeu o pinguim, que estava em posse dos bombeiros, e o levaram para a base da patrulha ambiental, onde ficou sob os cuidados dos agentes ambientais durante a madrugada.



O pinguim recebeu alimentação até a chegada da equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, que levou o animal na manhã desta terça-feira, dia 28, para ser examinado por um veterinário e ficar em um local adequado até a sua recuperação.



Este é o quinto pinguim resgatado pelos agentes na orla do Rio em um mês. Os outros quatro casos ocorreram nas praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, nos dias 27 e 28 de junho; 7 e 12 de julho, respectivamente.



A patrulha ambiental é formada por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental. A Prefeitura do Rio orienta a população a acionar a patrulha por meio da Central 1746, caso flagrem animais silvestres em área urbana na cidade do Rio ou em qualquer situação de risco fora do seu habitat para um resgate seguro. O manuseio não é aconselhável e muito menos tentar afugentá-los, pois pode agravar qualquer lesão que os animais apresentarem. A Central 1746 funciona 24 horas.