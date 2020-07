Morre Cristina Chacel, aos 61 anos

Rio - Alegre, intensa, corajosa. Assim os amigos sempre vão lembrar da jornalista e escritora Cristina Chacel, de 61 anos, que morreu nesta terça-feira, após uma luta de 15 anos contra o câncer. Com passagens por grandes redações, como Última Hora, Jornal do Brasil e O Globo, Cristina se especializou em Economia e Finanças. No início dos anos 1990, ela passou a se dedicar a projetos editorias independentes e de comunicação corporativa.

Um de seus livros mais marcantes, 'Seu amigo esteve aqui' (2012), desvenda a história do militante político Carlos Alberto Soares Freitas, o Breno, da VAR-Palmares, torturado e assassinado pela ditadura militar na Casa da Morte, em Petrópolis, nos anos 1970. Desenvolveu com seu marido, o fotógrafo Custódio Coimbra, alguns trabalhos belíssimos, como os livros 'Guanabara, espelho do Rio' e 'Rio de cantos mil'. Com Custódio, já na quarentena do coronavírus, produziu um ensaio com poema e fotos para a internet sobre o isolamento social visto das janelas.

Cristina deixa aos quatro filhos e três netos um exemplo de coragem. Seu corpo será cremado nesta quarta-feira.