Polícia faz operação na Zona Oeste e apreende 10 veículos de milicianos do bando de Ecko

Rio - Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) apreenderam, nesta terça-feira, em Guaratiba, 10 veículos para serem periciados por suspeita de clonagem ou adulteração. A operação teve como objetivo desarticular o braço financeiro da milícia de Wellington da Silva Braga, conhecido como Ecko, atuante na região.

Segundo as informações, a ação de hoje causou um prejuízo no faturamento mensal da milícia da região de cerca de R$ 160 mil.



De acordo com as investigações da especializada, o grupo criminoso chefiado pelo miliciano Ecko controla o transporte alternativo na região de Guaratiba e adjacências, obrigando os motoristas de vans e aplicativos a pagarem taxas para poderem prestar esse serviço.



Os agentes verificaram também que a milícia local ameaçava qualquer motorista de aplicativo que não fosse da região ou que não estivesse pagando taxas ao grupo criminoso, impedindo o motorista de atuar na região pegando passageiros. A ameaça era estendida para os moradores da região que são obrigados a somente serem transportados pelos veículos autorizados pela milícia.



A ação contou com o apoio operacional das unidades 43ªDP (Guaratiba), 48ªDP (Seropédica), 53ªDP (Mesquita), 56ª DP (Comendador Soares) e Secretaria Municipal de Transporte (SMTR).