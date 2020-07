Galeria de Fotos Corpo de estudante de direito morto em confronto na Praça Seca é enterrado nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Corpo de estudante de direito morto em confronto na Praça Seca é enterrado nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Corpo de estudante de direito morto em confronto na Praça Seca é enterrado nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Corpo de estudante de direito morto em confronto na Praça Seca é enterrado nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Corpo de estudante de direito morto em confronto na Praça Seca é enterrado nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Corpo de estudante de direito morto em confronto na Praça Seca é enterrado nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Enterro do estudante de Direito morto na Praça Seca nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Enterro do estudante de Direito morto na Praça Seca nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Enterro do estudante de Direito morto na Praça Seca nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Enterro do estudante de Direito morto na Praça Seca nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Enterro do estudante de Direito morto na Praça Seca nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Enterro do estudante de Direito morto na Praça Seca nesta quarta-feira Reginaldo Pimenta / Agência O DIA Rio - Sob forte comoção, foi enterrado na manhã desta quarta-feira o jovem Caio de Jesus, vítima de bala perdida em confronto entre traficantes na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio. Estudante de direito, o jovem iria se casar em setembro e voltava do barbeiro na comunidade do Barão, no bairro.

O sepultamento no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, foi acompanhado por cerca de duzentas pessoas, entre parentes e amigos. Celso da Silva, o pai do estudante, falou sobre os planos profissionais do filho e revelou que ele já havia escrito dois livros.

"O Caio era um menino muito bacana, de um caráter que não deixa nenhuma dúvida. Um menino de 24 anos que iria se formar agora no fim do ano. Ele tinha o sonho de estudar para se tornar juiz e desembargador, mas esse sonho dele foi tirado brutalmente", disse o pai do estudante.

Segundo o pai, a versão de que seu filho estaria dirigindo em alta velocidade não é verdadeira.

"Ouvimos alguns dizerem que meu filho estava no lugar errado, na hora errada, mas isso não é verdade. Meu filho estava no lugar certo, na hora certa. O que não deveria estar acontecendo foi o que aconteceu. Aquele tiroteio, que a gente ainda não sabe de onde veio", disse o pai.

Visivelmente abalado, o irmão mais velho da vítima, Diego de Jesus, disse que a família só espera que a história do jovem não se repita com outros inocentes.

"A gente não quer saber quem fez. Só queremos que isso acabe. Hoje foi meu irmão, mas e amanhã? Vai ser quem?", disse.

Os dois irmãos da vítima, Diego de Jesus e Lucas de Jesus, chegaram ao local do sepultamento abalados e carregados por parentes. Caio era o irmão do meio.

A noiva do jovem, que se casaria com ele em setembro, também precisou ser amparada por familiares.

Segundo um amigo da família, o casal já teria comprado passagens para viagem de lua de mel. Caio e a noiva iriam viajar para Punta Cana, na República Dominicana.

Além da faculdade de direito, Caio trabalhava como Uber e se preparava para abrir o próprio negócio, um delivery de pizzas em cone.