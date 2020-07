Rio - O secretário estadual de Saúde, Alex Bousquet, informou em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira que o Estado do Rio pretende desmobilizar todos os hospitais de campanha até o dia 12 de agosto, caso não haja nenhum impedimento legal até lá.

Nesta segunda-feira, Bousquet já havia informado da intenção em uma audiência conjunta das comissões de Fiscalização dos Gastos na Saúde Pública Durante o Combate do Coronavírus e de Saúde, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

"Independente do planejamento ter sido equivocado, ele já incluía começo, meio e fim, de acordo com a evolução da epidemia. Essa evolução mostra que nós estamos, assim como outras regiões do mundo inteiro, próximo do fim das unidades de apoio, que aqui foram chamados de hospitais de campanha”, afirmou ele, acrescentando que os números atuais da pandemia no estado mostram que há leitos suficientes para atender pacientes se houver uma segunda onda da doença.

Atualmente, há uma decisão da Justiça do Rio que determina que hospitais de campanha permaneçam abertos, atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado e da Defensoria Pública, após o governo decidir que fecharia os hospitais de campanha do Maracanã, na Zona Norte, e em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

"A desmobilização dos hospitais de campanha vai fazer com que distribuamos esse material (equipamentos de Saúde) - que é nosso, não é da Organização Social responsável pelo contrato - nos hospitais da nossa rede própria e nos municípios. Fortalecemos os municípios no combate à pandemia. É um legado que vamos deixar. Não teremos mais a lona visível, mas teremos um reforço na saúde dos municípios", afirmou o secretário.

*Com informações da Agência Brasil