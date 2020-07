Quando a protetora Lucy faleceu, há poucas semanas, cerca de 100 animais, entre cães e um cavalo, ficaram desamparados sem a dona por perto. Para manter a dignidade e conforto deles, a ONG Paraíso dos Focinhos, de Guaratiba, resolveu assumir a responsabilidade de cuidar e lançou uma campanha de arrecadação de recursos online, já que os custos são muitos.

Com um histórico de ajuda a animais de todo o Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste, a Paraíso dos Focinhos abriga agora cerca de 450 animais - contando com os de Lucy -, alguns com histórico de zoofilia, maus tratos, abandono e até baleados. Com a chegada dos novos pets, o trabalho que já era difícil ficou ainda mais, e toda ajuda agora é muito bem-vinda.

"Precisamos dar condições melhores de vida e saúde. Vamos cuidar de cada um com o carinho e dignidade que merecem, fazendo a castração e vacinação de todos para que possam ser adotados. Mas para que vivam saudáveis até que esse dia chegue, é preciso transformar o lugar onde eles aguardam por uma família", diz Hanriette Soares, presidente da ONG.

Os animais ficam em um sítio que era mantido por Lucy, que tinha dificuldades financeiras e não fez obras necessárias no espaço. Toda a ajuda que recebia era usada para alimentar os animais. Agora, a responsabilidade ficou com a ONG, que vai iniciar um série de reformas no local.

Para ajudar a organização, basta fazer doações no site 'www.kickante.com.br/campanhas/um-paraiso-maior-mais-focinhos. A arrecadação vai durar até o dia 7 de setembro, e quem contribuir receberá alguns brindes, como máscaras, adesivos e outros produtos. Também é possível acompanhar a associação nas redes sociais, no Instagram @ongparaisodosfocinhos e Facebook @oscipparaisodosfocinhos.

DOAÇÃO NA PANDEMIA

Além da ajuda aos animais, a Paraíso dos Focinhos vai participar de uma ação para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social na Baixada Fluminense, em parceria com o 20º Batalhão de Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, a Loja Leader e a empresa Capital das Cestas. A ONG vai distribuir para crianças 500 livros para colorir, idealizados e criados pela presidente da Associação. Cada exemplar conta a história de animais que sofreram tortura e maus-tratos de uma maneira instrutiva e pedagógica.