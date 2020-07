No próximo domingo, 2 de agosto, às 19h, a cantora carioca Micah apresenta seu EP "Período Fértil" em um webshow, com formato pocket, que será exibido em seu canal do YouTube. A apresentação tem por objetivo arrecadar fundos para a União Coletiva pela Zona Oeste (@uczonaoeste), movimento que une coletivos, lideranças e residentes das comunidades e favelas do eixo Sepetiba, Santa Cruz e Paciência. Eles estão fazendo um trabalho de base contra o coronavírus na região, ajudando famílias que estão em situação de vulnerabilidade, precisando de cestas básicas e produtos de higiene. As doações podem ser feitas por meio do link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/coronavirus-nas-periferias-santa-cruz-paciencia-e-sepetiba. Micah conta que a turnê de apresentação de "Período Fértil", EP lançado em dezembro do ano passado, foi cancelada por conta da pandemia do novo coronavírus e que o primeiro semestre de 2020 foi um período de adaptação, mudança nos planejamentos e busca de novos formatos de produção. Apesar de todas essas adaptações, o ano tem sido produtivo para a artista: no início de junho lançou o webclipe da faixa "Vênus em Fúria", produzido coletivamente durante a quarentena, com a contribuição de 29 mulheres. E participou do concurso EDP Live Bands, sendo a quarta artista mais votada do Brasil, e a mais votada do Estado do Rio de Janeiro. Além do webshow, Micah prepara para os próximos dias o lançamento de um novo single.

Relação íntima com a região

Micaella Martins, tem 27 anos, é artista e pedagoga. Criada em Sepetiba, desde pequena transitou por universos musicais distintos. Ainda criança, seu palco era o karaokê do bar da mãe. Ela cresceu se apresentando também em igrejas, até abandonar a religião antes do fim da adolescência. Com sua mudança para Campo Grande, Micah iniciou seu trabalho musical interpretando clássicos da MPB. A partir de então, começou num projeto solo. Em maio de 2018, lançou o primeiro trabalho, o sensível EP "Plantas no Fundo do Aquário", com canções do compositor Leonardo Alves e produção de Lucas Xavier, do Estúdio Guaxa.