Um homem foi preso, nesta terça-feira, após ameaçar e atear fogo na casa da ex-mulher, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, Antonio Carlos, de 49 anos, não se conforma com o fim do relacionamento de quatro anos, que aconteceu em março, e já invadiu a casa da ex-companheira e quebrou vários móveis. Em outro momento foi para frente da residência com um facão na mão e ameaçou a mulher.

De acordo com a vítima, na madrugada desta segunda-feira, o homem ateou fogo na casa e logo depois teria ligado perguntando se ela "gostou da fogueira", após ameaça-lá e afirmar "vou botar fogo em você" e que ela "viveria com medo".

Após a denúncia da vítima, a delegada titular da Deam-Oeste, Mônica Areal, enviou seus policiais para procurar Antonio Carlos e verificar se ele estava com os objetos pertencentes à vítima.

O homem foi encontrado em sua residência em Santa Cruz e conduzido para Deam-Oeste, conforme determinado pela delegada. Os objetos encontrados na residência que foram furtados da vítima também foram apreendidos.